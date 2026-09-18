Минсельхоз: Товарный сертификат будет действовать до поставки продукции или возврата денег

Товарный сертификат будет действовать до передачи сельхозпродукции либо возврата денежных средств. Фермеры смогут сами решать, выпускать ли такую ценную бумагу и страховать ли связанные с ней риски.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова заявила на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике, где обсуждается законопроект "О товарном сертификате".

Товарный сертификат предлагается ввести как механизм финансирования сельхозпроизводителей до начала сезона. Обязательство по нему может предусматривать передачу выращенной продукции или возврат денежных средств.

"У каждой ценной бумаги есть определенный срок действия и обязательство, которое должно быть исполнено в этот период. После передачи продукции либо возврата денежных средств действие товарного сертификата завершается", - пояснила Гадимова.

По словам замминистра, при определении стоимости сертификата за основу будут брать рыночные цены. Конкретную цену стороны смогут установить по взаимному соглашению; без согласия обеих сторон сделать это будет невозможно.

Гадимова подчеркнула, что выпуск товарного сертификата не станет для фермера обязательным. В качестве примера она привела практику, существующую в хлопководстве: заготовитель заключает договор, по которому фермер впоследствии поставляет ему продукцию, а тот покупает ее по согласованной цене. Товарный сертификат выражает подобное обязательство в форме ценной бумаги.

Если договор не исполняется, спор в рамках гражданских правоотношений передается в суд. По словам замминистра, разбирательство, разрешение спора и исполнение судебного решения могут занимать много времени, тогда как ценная бумага позволяет решить вопрос быстрее. Предлагаемый механизм, отметила она, призван повысить экономическую эффективность отношений в этой сфере и охватить фермеров, вовлеченных в них. При этом решение об использовании сертификата фермер будет принимать самостоятельно, учитывая возможные риски.

Страхование по товарному сертификату также будет добровольным. Гадимова пояснила, что такую возможность предусмотрели в законопроекте на случай стихийных бедствий. Обязательное страхование вводить не предлагают, в том числе из-за дополнительных расходов, которые могут стать обременительными для небольших хозяйств.

"На первом этапе, думаю, целесообразнее сохранить добровольный подход. Стороны сами смогут оценить риски и решить, нужна ли им страховка", - сказала замминистра.

Она добавила, что если выращиваемая продукция подвержена риску либо производится в рискованной местности, при выпуске сертификата ее целесообразно застраховать. В случае стихийного бедствия страховое возмещение может помочь исполнить обязательство по ценной бумаге, что, по словам Гадимовой, будет выгодно обеим сторонам.