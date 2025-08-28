Минсельхоз: Применение ИИ в агросекторе расширяется

В Азербайджане расширяется использование технологий искусственного интеллекта в аграрном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Руководитель проекта по внедрению ИИ в аграрной сфере Сурхай Новрузов на мероприятии "Новый этап в развитии агропарков" заявил, что новые решения позволят фермерам точнее подбирать культуры в зависимости от почвы и региона, оценивать риски заболеваний растений и эффективнее планировать посевы.

После выступлений состоялись обсуждения, посвященные трудностям, возникающим в деятельности агропарков, путям их решения, стимулированию деятельности крупных производственных предприятий и другим темам.

Представители агропарков сообщили о проблемах с обеспечением водой для орошения, о мелиорации, энергоснабжении и экологических вопросах, подчеркнув необходимость государственной поддержки. Также обсуждались вопросы стимулирования переработки и экспорта конкурентоспособной продукции.

По итогам встречи предложения были зафиксированы, а также запланированы консультации с профильными ведомствами.