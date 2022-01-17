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Минсельхоз назвал основную причину засоления почв в Азербайджане

Минсельхоз назвал основную причину засоления почв в Азербайджане Обильный полив водой фермерами сельхозугодий является основной причиной потери воды и засоления почв.
АПК
17 января 2022 г. 11:35
Минсельхоз назвал основную причину засоления почв в Азербайджане

Обильный полив водой фермерами сельхозугодий является основной причиной потери воды и засоления почв.

Об этом Report заявил Фиридун Тагиев, начальник отдела контроля землепользования Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

По его словам, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала доклад "Состояние земельных и водных ресурсов в 2021 году, система на грани краха": "В нем говорится, что с ростом численности населения мира растет потребность в продовольствии, и для ее удовлетворения люди незапланированно используют водные и земельные ресурсы, что приводит к их деградации в той или иной форме. Это имеет место и в нашей стране. Но надо учитывать, что мы одна из стран с ограниченными водными и земельными ресурсами. На душу населения приходится всего 0,42 га сельскохозяйственных угодий, а пахотных земель у нас еще меньше. Поэтому для устойчивого, высокоурожайного сельского хозяйства водные и земельные ресурсы должны использоваться максимально эффективно и экономично".

"Засоление и эрозия почв в нашей стране происходят в основном в равнинных районах, в местах, где грунтовые воды находятся в непосредственной близости от поверхности. Вода задерживается на поверхности и смешивается с грунтовыми водами. Подпочвенная вода соленая, она смешивается с поливной и потом, со временем, в процессе испарения соль остается в почве. При избытке концентрации соли в почве истощается ее плодородный потенциал. Некоторые растения не обладают повышенной солеустойчивостью. Это приводит к снижению урожайности, и со временем почва деградирует и разрушается", - добавил Тагиев.

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