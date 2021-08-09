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Минсельхоз: Мед из Кельбаджара можно экспортировать по высоким ценам

Минсельхоз: Мед из Кельбаджара можно экспортировать по высоким ценам В Кельбаджаре завершается процесс сцеживания меда.
АПК
9 августа 2021 г. 15:40
Минсельхоз: Мед из Кельбаджара можно экспортировать по высоким ценам

В Кельбаджаре завершается процесс сцеживания меда.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Минсельхоза Азербайджана Вугар Гусейнов.

Он отметил, что производительность превзошла ожидания: "Пчеловоды, нацеленные на получение 30 килограммов меда с каждого улья, смогли собрать 45-50 килограммов меда.

Руководитель пчеловодческого хозяйства в селе Зульфугарлы Кельбаджарского района Вахид Мамедов рассказал о поведении пчел на пасеках, повышении их работоспособности, а также нектапродуктивности медоносных растений: "Кельбаджарский мед незаменим из-за содержания пыльцы, поэтому необходимо его брендировать. В этом случае мы сможем экспортировать мед из Кельбаджара и Лачына по высоким ценам. Это принесет выгоду и государству, и пчеловоду. Если в конце апреля пасеку можно будет перенести на высокогорье, качество меда возрастет в 3-4 раза".

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Версия на английском языке ФотоMinistry of Agriculture: Kalbajar honey can be exported at high prices
Версия на азербайджанском языке ФотоKTN: "Kəlbəcər-Laçın balını yüksək qiymətlərlə ixrac etmək olar"

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