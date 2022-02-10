Минсельхоз: Интерес к инновационной сельскохозяйственной технике вырос

В Азербайджане возрос интерес фермеров к инновационной сельскохозяйственной технике.

В Азербайджане возрос интерес фермеров к инновационной сельскохозяйственной технике.

Как сообщает Report, об этом рассказал начальник отдела организации и мониторинга растениеводства Министерства сельского хозяйства Имран Джумшудов на совещании в Гаджигабуле в рамках проекта “Инновационная техника на службе фермера”, организованного Министерством.

По словам Джумшудова, широкое использование инновационных методик многократно повышают урожайность, более эффективно используются земельные и водные ресурсы, снижается себестоимость продукции, фермеры получают больший доход. Именно по этой причине растет интерес фермеров к инновационной аграрной технике. Широкое использование фермерами инновационной сельскохозяйственной техники даст толчок развитию аграрной сферы в Азербайджане.

На совещании 12 местных компаний-поставщиков наглядно продемонстрировали принцип работы в полевых условиях более 50 различных инновационных и комбинированных многофункциональных видов техники.