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Минсельхоз: Интерес к инновационной сельскохозяйственной технике вырос

Минсельхоз: Интерес к инновационной сельскохозяйственной технике вырос В Азербайджане возрос интерес фермеров к инновационной сельскохозяйственной технике.
АПК
10 февраля 2022 г. 16:48
Минсельхоз: Интерес к инновационной сельскохозяйственной технике вырос

В Азербайджане возрос интерес фермеров к инновационной сельскохозяйственной технике.

Как сообщает Report, об этом рассказал начальник отдела организации и мониторинга растениеводства Министерства сельского хозяйства Имран Джумшудов на совещании в Гаджигабуле в рамках проекта “Инновационная техника на службе фермера”, организованного Министерством.

По словам Джумшудова, широкое использование инновационных методик многократно повышают урожайность, более эффективно используются земельные и водные ресурсы, снижается себестоимость продукции, фермеры получают больший доход. Именно по этой причине растет интерес фермеров к инновационной аграрной технике. Широкое использование фермерами инновационной сельскохозяйственной техники даст толчок развитию аграрной сферы в Азербайджане.

На совещании 12 местных компаний-поставщиков наглядно продемонстрировали принцип работы в полевых условиях более 50 различных инновационных и комбинированных многофункциональных видов техники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKTN: “İnnovativ kənd təsərrüfatı texnikalarına maraq artıb”

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