Импорт меда в Азербайджан может быть запрещен

"Министерство сельского хозяйства Азербайджана рассматривает предложение о запрете импорта меда в страну".

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра сельского хозяйства Сейфеддин Талыбов.

Замминистра подчеркнул, что этот вопрос рассматривается совместно с соответствующими структурами.

Напомним, что Ассоциация пчеловодов Азербайджана выступила с предложением о запрете на ввоз в страну меда. В обращении говорится: "Мы уже можем полностью удовлетворять потребность населения страны в меде. Это станет стимулом для развития пчеловодства в стране, эта сфера будет развиваться быстрее".

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане было произведено 3 тыс. тонн меда. Производство меда в этом году достигает уже 6 тыс. тонн. Если в предыдущие годы каждая пчелиная семья производила 8-10 кг меда, в этом году средняя производительность составляет около 15 кг. Азербайджан уже начал экспортировать мед. В этом году в Японию было отправлено 8 тонн, ОАЭ – 3 тонны, Дубай – около 4 тонн меда. В настоящий момент ведутся также переговоры о поставках меда в Иорданию.