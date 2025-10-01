Минсельхоз анонсировал запуск проекта "Искусственный интеллект в сельском хозяйстве"

Министерство сельского хозяйства Азербайджана запустило проект "Искусственный интеллект в сельском хозяйстве".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта министерства по внедрению ИИ в аграрной сфере Сурхай Новрузов на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он отметил, что к концу 2024 года был собран большой объем информации от фермеров и предпринимателей, а также других участников частного сектора: "Проект реализуется на основе данной информации совместно с международными партнерами и консультантами. Основная цель проекта - оказать поддержку Министерству сельского хозяйства, другим госорганам и фермерам в принятии обоснованных решений".

Новрузов подчеркнул, что выявлено более 30 вариантов использования, охватывающих ключевые проблемы сельского хозяйства: "Эти варианты охватывают такие области, как вода, почва, болезни, вредители и мониторинг. В то же время процесс оценки фермерских ящиков уже начался по всей стране, и варианты использования интегрируются в реальные процессы".