Минсельхоз Азербайджана поддержал создание кооперативов

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/8e4a4938c8d67cab2ecb46362d140ce8/a61af9d4-bf81-4bb0-8aa0-51dcf12cc2ea_292.jpg

Баку. 24 декабря REPORT.AZ/ "Одним из важнейших вопросов развития аграрного сектора Азербайджана является развитие кооперации и консолидация земель".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту партии "Ени Азербайджан" заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

По его словам, в целях пропаганды развития кооперации и поддержки инициатив в министерстве создан отдел по работе с фермерами, ассоциациями и кооперативами. Керимов напомнил, что в 2018 году впервые в Сабирабадском районе при поддержке министерства в качестве пилотного проекта был создан производственный кооператив "Birlik" путем добровольного объединения земельных паев.

"К нам поступают обращения о создании таких кооперативов в различных регионах Азербайджана, и министерство и впредь будет поддерживать инициативы фермеров, заинтересованных в преимуществах кооперации", - сказал министр.