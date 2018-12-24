Минсельхоз Азербайджана поддержал создание кооперативов

Баку. 24 декабря REPORT.AZ/ "Одним из важнейших вопросов развития аграрного сектора Азербайджана является развитие кооперации и консолидация земель".
Как сообщает Report, об этом в интервью сайту партии "Ени Азербайджан" заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.
По его словам, в целях пропаганды развития кооперации и поддержки инициатив в министерстве создан отдел по работе с фермерами, ассоциациями и кооперативами. Керимов напомнил, что в 2018 году впервые в Сабирабадском районе при поддержке министерства в качестве пилотного проекта был создан производственный кооператив "Birlik" путем добровольного объединения земельных паев.
"К нам поступают обращения о создании таких кооперативов в различных регионах Азербайджана, и министерство и впредь будет поддерживать инициативы фермеров, заинтересованных в преимуществах кооперации", - сказал министр.
Musa ƏhmədovАвтор новости