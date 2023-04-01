Министра сельского хозяйства Азербайджана посетит Бельгию в мае

2 мая 2023 года министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инам Керимов посетит с официальным визитом Бельгию.

2 мая министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов посетит с официальным визитом Бельгию.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице посольства Азербайджана в Бельгии.

Во время визита, министр посетит Институт сельскохозяйственных, рыбных и пищевых исследований (ILVO) в Фландрии и экспериментальные поля в Мерелбеке.

"У Азербайджана очень либеральная внешнеторговая политика и благоприятный деловой и инвестиционный климат с множеством фискальных стимулов. Нет никаких ограничений на передачу технологий, обмен иностранной валюты или репатриацию прибыли. Размер иностранного капитала в местных компаниях не ограничен, и для иностранных инвестиций не требуется предварительное разрешение",- говорится в заявлении правительства Фландрии.

Добавляется, что сейчас Азербайджан особенно заинтересован в импорте передовой сельскохозяйственной техники и технологий, цифровизации, семеноводстве и зеленых инновациях.

Азербайджан особенно заинтересован в импорте передовой сельскохозяйственной техники и технологий, семеноводстве и зеленых инновациях, обмена опытом в области цифровизации сельского хозяйства и "зеленых" инноваций.

В сообщении отмечается, что Азербайджан хочет ускорить развитие своего сельскохозяйственного потенциала и пищевой промышленности в ближайшие годы за счет сотрудничества с международными партнерами.