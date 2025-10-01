Министр: Всего 12% сельхозземель Азербайджана используют современные системы орошения

В Азербайджане современные системы орошения применяются лишь на 11-12% орошаемых территорий.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По словам министра, за последние несколько лет использование современных ирригационных систем в стране выросло с 6-7% до 11-12%. "Меня это не устраивает. Мы должны достичь большего. Необходимо двигаться в направлении увеличения применения современных систем орошения до 100%", - сказал он.

Министр подчеркнул, что когда говорят об изменении климата, обычно имеют в виду стихийные бедствия и их последствия. Однако нельзя оставлять без внимания влияние водных катастроф на хозяйства фермеров и их доходы.