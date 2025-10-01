İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Nazir: "Azərbaycanda ərazilərin 12 %-də müasir suvarma sistemlərindən istifadə edilir"

    ASK
    • 01 oktyabr, 2025
    • 12:25
    Nazir: Azərbaycanda ərazilərin 12 %-də müasir suvarma sistemlərindən istifadə edilir

    Azərbaycanda suvarılan ərazilərin 11-12 %-də müasir suvarma sistemlərindən istifadə edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günü çərçivəsində keçirilən "İqlimədavamlı Aqrobiznes: Strategiya, İnvestisiya və Siyasətin Uyğumlaşdırılması" mövzusunda dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, son bir-iki ildə ölkədə suvarma sistemlərindən istifadə 6-7 %-dən 11-12 %-ə artıb: "Bu, məni qane etmir. Biz bunun daha çoxuna nail olmalıyıq. Müasir suvarma sistemlərinin tətbiqinin 100 %-ə qədər artırmaq istiqamətində yol tutmalıyıq".

    Nazir qeyd edib, iqlim dəyişikliyi deyəndə ağla təbii fəlakətlər və onların gətirdiyi fəsadlar gəlir: "Lakin su fəlakətinin fermerlərin təsərrüfatına və gəlirlərinə göstərdiyi təsirlər də diqqətdə saxlanılmalıdır. Azərbaycanda ildən-ilə əkin strukturunun dəyişdirilməsi istiqamətində işlər görülür. İqlimə dayanıqlılıq fermerin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsinə gətirib çıxarır. İqlim dəyişikliyi bir dövlət, bir bölgənin məsələsi deyil, hamının məsələsidir. Burada özəl sektor nümayəndələri, QHT-lər, sahibkarlar da maraqlı olmalıdırlar və aktiv rol almalıdırlar".

    Məcnun Məmmədov BCAW2025 Kənd Təsərrüfat Nazirliyi

    Son xəbərlər

    12:32

    Rusiyada alkoqoldan zəhərlənərək ölənlərin sayı 38-ə çatıb

    Region
    12:32

    Ekspert: İqlim təhlükələrinin həlli üçün strategiya lazımdır

    Ekologiya
    12:30

    FIDE reytinqi: Şəhriyar Məmmədyarov iki pillə irəliləyib

    Fərdi
    12:25

    Nazir: "Azərbaycanda ərazilərin 12 %-də müasir suvarma sistemlərindən istifadə edilir"

    ASK
    12:24

    Azərbaycana casusluqda ittiham olunan erməni konsul özünü təqsirli bilmir

    Region
    12:24

    "Azərkosmos": Fermerlər məhsulun böyümə mərhələlərini tətbiqdən izləyə biləcək

    İKT
    12:23

    İtaliya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    12:22

    "Sabah" akademiyasının koordinatoru: "Klubun yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir"

    Futbol
    12:21

    Kamran Əliyev: Müharibə cinayətləri ilə bağlı sübutların toplanılmasına həssas yanaşırıq

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti