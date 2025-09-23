Министр: Во всем мире есть интерес к производимой в Азербайджане продукции

Страны Ближнего Востока проявляют интерес к фруктам и овощам, выращенным в Азербайджане, а страны Дальнего Востока – к переработанной продукции, включая гранатовый сок и вино.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на втором дне I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025), проходящего в Баку.

"Перед нами стоит вопрос, что производить, где и как продавать. В этом плане мы поддерживаем тесные связи и ведем переговоры с нашими партнерами - странами Ближнего и Дальнего Востока, СНГ, а также Европейского союза. На этих рынках существует потребность в определенных продуктах, производимых в Азербайджане. Например, Азербайджан занимает четвертое место в мире по производству фундука. Мы в основном экспортируем его на европейские рынки", - отметил он.

По словам министра, преимуществом Азербайджана являются благоприятные климатические условия и инвестиционная среда. "Кроме того, освобождение от таможенных пошлин и налогов являются одними из главных факторов привлекательности для инвесторов", - отметил он.