    АПК
    • 11 марта, 2026
    • 11:41
    Министр: Стремительное развитие ИИ формирует новые приоритеты

    Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта в мире формирует новые приоритеты в экономической и технологической политике государств, и Азербайджан занимает активную позицию в этом процессе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по аграрной политике, посвященных применению ИИ в сельском хозяйстве.

    По его словам, одной из стратегических целей страны является превращение Азербайджана в региональный центр в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий. Он подчеркнул, что в этом направлении реализуются проекты по созданию центров обработки данных, развитию инфраструктуры кибербезопасности и подготовке специалистов.

    Министр отметил, что внедрение ИИ открывает новые возможности и для аграрного сектора.

    "В рамках проекта "Аграрный искусственный интеллект" определено более 30 модулей ИИ, которые объединяют данные о почве, климате, спутниковых наблюдениях и полевых исследованиях. Эти системы помогают как государству, так и фермерам принимать более точные решения <...> прогнозировать урожайность, выявлять риски заболеваний растений и определять потребности в орошении", - сказал Мамедов.

    По словам министра, дальнейшая задача заключается в расширении применения этих технологий и повышении их доступности для фермеров.

