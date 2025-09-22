Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Министр сельского хозяйства раскрыл причины снижения аграрного производства в Азербайджане

    Министр сельского хозяйства раскрыл причины снижения аграрного производства в Азербайджане

    Снижение стоимости сельскохозяйственной продукции, произведенной в Азербайджане за январь-август этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с изменениями климата.

    Об этом сказал Report министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

    "Наша политика в последние несколько лет была сосредоточена на плодоводстве, которое создает большую добавленную стоимость, и в этом году экспорт фруктов увеличился более чем на 40%. То есть, снижение в аграрном секторе со временем исправится, просто нужен периодический переход", - отметил он.

    Министр добавил, что урожайность в производстве пшеницы значительно увеличилась.

    Напомним, что за январь-август этого года была произведена сельскохозяйственная продукция на 9 млрд 424 млн манатов, что на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За последний год стоимость произведенной в стране растениеводческой продукции снизилась на 2,5%, составив 4 млрд 776 млн манатов, а стоимость животноводческой продукции увеличилась на 1,1%, составив 4 млрд 648 млн манатов.

