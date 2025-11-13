Министр: Площади фруктовых и ягодных садов в Азербайджане увеличились на 10%

Площади плодово-ягодных садов в Азербайджане в 2024 году увеличились на 10% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса.

По словам министра, за тот же период площади хлопковых полей выросли на 2,7%, зерновых и зернобобовых культур – сократились на 4,8%.

Меджнун Мамедов отметил, что увеличение доли садов и ягодников в структуре посевов способствует росту добавленной стоимости и положительно влияет на занятость населения.

Министр подчеркнул, что в среднесрочной перспективе для повышения продуктивности и устойчивого роста растениеводства планируется расширение интенсивных садов, внедрение современных систем орошения и поддержка практики восстановления почв путем оставления земель под паром.