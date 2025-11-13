Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Министр: Площади фруктовых и ягодных садов в Азербайджане увеличились на 10%

    АПК
    • 13 ноября, 2025
    • 13:00
    Министр: Площади фруктовых и ягодных садов в Азербайджане увеличились на 10%

    Площади плодово-ягодных садов в Азербайджане в 2024 году увеличились на 10% по сравнению с 2019 годом.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса.

    По словам министра, за тот же период площади хлопковых полей выросли на 2,7%, зерновых и зернобобовых культур – сократились на 4,8%.

    Меджнун Мамедов отметил, что увеличение доли садов и ягодников в структуре посевов способствует росту добавленной стоимости и положительно влияет на занятость населения.

    Министр подчеркнул, что в среднесрочной перспективе для повышения продуктивности и устойчивого роста растениеводства планируется расширение интенсивных садов, внедрение современных систем орошения и поддержка практики восстановления почв путем оставления земель под паром.

    Меджнун Мамедов фрукты ягоды Минсельхоз Милли Меджлис Бюджетный пакет
    Nazir: "Azərbaycanda meyvə və giləmeyvə bağlarının sahəsi 10 % artıb"

    Последние новости

    13:45

    Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАР

    Внутренняя политика
    13:40

    Азербайджан и страны ЦА договорились расширять инвестиционное партнерство

    Экономика
    13:40

    Запасы урана в Казахстане составляют около 1 млн тонн

    В регионе
    13:35

    В Милли Меджлисе призвали к льготам для женщин с тремя и более детьми

    Социальная защита
    13:33

    На поддержку племенного животноводства в Азербайджане направят 17,3 млн манатов

    АПК
    13:31

    В Стамбуле произошло землетрясение

    В регионе
    13:29
    Фото

    Очередные группы бывших вынужденных переселенцев прибыли в села Дашбулаг и Бадара

    Внутренняя политика
    13:29

    Меджнун Мамедов: В 2026 году увеличится финансирование борьбы с болезнями животных

    АПК
    13:27

    Полеты самолетов C-130 в Турции приостановлены

    В регионе
    Лента новостей