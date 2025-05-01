Министр: Передача земель в аренду в Агалы повысит уровень жизни населения

Министр: Передача земель в аренду в Агалы повысит уровень жизни населения

Аренда сельхозземель в селе Агалы Зангиланского района будет способствовать дальнейшему повышению социального уровня их жизни местного населения.

Как сообщает Report, об этом написал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на своей странице в социальной сети "X".

Министр напомнил, что именно с села Агалы начался процесс "Великого возвращения" бывших вынужденных переселенцев на родные земли и первые кооперативы, сформированные на освобожденных территориях, получили возможность аренды земель на льготных условиях.

"На этих землях планируется выращивание однолетних и многолетних культур. Передача земель позволит населению свободно заниматься сельским хозяйством и будет способствовать дальнейшему повышению социального уровня жизни", - добавил министр.