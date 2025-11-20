Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Министр: Новые субсидии для производителей яблок и гранатов покроют расходы на логистику

    АПК
    • 20 ноября, 2025
    • 22:52
    Министр: Новые субсидии для производителей яблок и гранатов покроют расходы на логистику

    В Азербайджане с 2026 года фермерам, выращивающим яблоки и гранаты, будут предоставляться субсидии.

    Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Baku TV заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

    По его словам, эти субсидии полностью покроют расходы на логистику.

    "Надеемся, что фермеры, выращивающие яблоки и гранаты, смогут сдавать продукцию перерабатывающим предприятиям. Предлагаемая субсидия с избытком покроет их логистические расходы", - указал М. Мамедов.

    Минсельхоз Меджнун Мамедов субсидии
    Nazir: "Alma və nar fermerləri üçün yeni subsidiyalar logistika xərclərini tam qarşılayacaq"

    Последние новости

    23:46

    Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества

    В регионе
    23:39
    Фото

    Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от града

    АПК
    23:39

    Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по Украине

    Другие страны
    23:25

    Эмин Амруллаев: В Азербайджане поэтапно будут созданы 20 тыс. штатных мест для учителей

    Наука и образование
    23:24

    В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    23:09

    Меджнун Мамедов: Азербайджан становится страной с развитой промышленностью

    АПК
    23:08

    В Белене после пожара на СОР30 закрыты все площадки конференции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:52

    Министр: Новые субсидии для производителей яблок и гранатов покроют расходы на логистику

    АПК
    22:47

    Производство пищевых яиц в Азербайджане выросло более чем на 40%

    АПК
    Лента новостей