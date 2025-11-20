Министр: Новые субсидии для производителей яблок и гранатов покроют расходы на логистику
АПК
- 20 ноября, 2025
- 22:52
В Азербайджане с 2026 года фермерам, выращивающим яблоки и гранаты, будут предоставляться субсидии.
Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Baku TV заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.
По его словам, эти субсидии полностью покроют расходы на логистику.
"Надеемся, что фермеры, выращивающие яблоки и гранаты, смогут сдавать продукцию перерабатывающим предприятиям. Предлагаемая субсидия с избытком покроет их логистические расходы", - указал М. Мамедов.
