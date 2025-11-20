Nazir: "Alma və nar fermerləri üçün yeni subsidiyalar logistika xərclərini tam qarşılayacaq"
ASK
- 20 noyabr, 2025
- 22:25
Azərbaycanda 2026-cı ildən alma və nar yetişdirən fermerlərə məhsul subsidiyası veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "Baku TV"yə müsahibəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, növbəti ildən alma və nar yetişdirən fermerlərə məhsul subsidiyası veriləcək: "Ümid edirik ki, nəticədə alma, nar yetişdirən fermerlərimiz məhsulun əllərində qalmasından şikayətlənməyəcək, onu emal müəssisələrinə təhvil verə biləcəklər. Təklif olunan subsidiya onların logistika xərclərini artıqlaması ilə qarşılayacaq. Bu, onlarda əlavə maraq oyadacaq ki, məhsul subsidiyasını oraya yönəltsinlər".
Son xəbərlər
23:29
ABŞ-dəki Azərbaycan icmasının lideri Cənubi Türk Amerika Ticarət Palatasının vitse-prezidenti seçilibDigər
23:24
COP30 keçirilən ərazidə yanğın baş verəndən sonra Belemdə bütün konfrans məkanları bağlanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
23:06
Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölübHadisə
23:03
Foto
Azərbaycanda meyvə bağları üzrə böyük məbləğdə aqrar sığorta ödənişi edilibASK
23:01
Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə müharibənin başa çatdırılması planı üzərində işləyəcək – YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:56
Donor qrupunun iclasında Fələstinə dəstək üzrə sazişlər imzalanıbDigər ölkələr
22:52
Nazir: Müəllim məktəbə "müştəri yeri" kimi baxırsa, o mənim üçün müəllim deyilElm və təhsil
22:50
Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan sənaye sahəsi güclənən ölkəyə çevrilir"ASK
22:41