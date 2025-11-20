İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 20 noyabr, 2025
    • 22:25
    Nazir: Alma və nar fermerləri üçün yeni subsidiyalar logistika xərclərini tam qarşılayacaq

    Azərbaycanda 2026-cı ildən alma və nar yetişdirən fermerlərə məhsul subsidiyası veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "Baku TV"yə müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, növbəti ildən alma və nar yetişdirən fermerlərə məhsul subsidiyası veriləcək: "Ümid edirik ki, nəticədə alma, nar yetişdirən fermerlərimiz məhsulun əllərində qalmasından şikayətlənməyəcək, onu emal müəssisələrinə təhvil verə biləcəklər. Təklif olunan subsidiya onların logistika xərclərini artıqlaması ilə qarşılayacaq. Bu, onlarda əlavə maraq oyadacaq ki, məhsul subsidiyasını oraya yönəltsinlər".

    Министр: Новые субсидии для производителей яблок и гранатов покроют расходы на логистику

