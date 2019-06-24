Министр: Необходимо сделать сферу сельского хозяйства привлекательной для молодежи

"Необходимо сделать сферу сельского хозяйства в Азербайджане привлекательной и прибыльной для молодежи".
Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на панельной сессии на тему "Предоставление охватывающих всех инклюзивных и равных услуг" в рамках проходящего в Баку Форума государственных услуг-2019 ООН".
"Азербайджан в течение многих лет успешно развивался в области устойчивого развития, приобретя большой опыт в этой сфере", - заявил И.Керимов.
По его словам, развитие сельского хозяйства является приоритетным направлением для правительства страны.
"Мы пытаемся внедрять новые методы развития, различные механизмы поддержки, стремимся субсидировать сельское хозяйство, которое сегодня в Азербайджане освобождено от налогов. Наша задача - сделать сельское хозяйство прозрачным, простым и эффективным", - отметил министр.
Он добавил, что прозрачность и эффективность в области сельского хозяйства можно повысить посредством внедрения новейших технологий, чем собственно сейчас и занимается Министерство сельского хозяйства совместно с ASAN Xidmet.
Он также указал на проблему отсутствия интереса у молодежи к вовлечению в область производства сельхозпродукции.
"Мы должны найти пути решения, чтобы сельское хозяйство сегодня стало привлекательным и прибыльным", - сказал И.Керимов.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости