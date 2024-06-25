Министр: Наша цель - не рост доли агросектора в ВВП, а эффективное использование его потенциала

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов дал эксклюзивное интервью "Report":

Report представляет эксклюзивное интервью министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова :

- Согласно официальной статистике, доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана не превышает 10%. Насколько эффективно Азербайджан, нацеленный на развитие ненефтяного сектора и диверсификацию экономики, использует свой аграрный потенциал? До какого процента можно довести долю этого сектора в ВВП?

- На самом деле вопросы эффективного использования аграрного потенциала и доли аграрного сектора в ВВП в определенном смысле являются разными темами. То есть стратегия развития аграрного сектора в стране не нацелена на увеличение его доли в ВВП.

Исходя из мирового опыта, сейчас доля аграрного сектора в ВВП выше 10% характерна для африканских, некоторых латиноамериканских и азиатских стран. В противовес этому, данный показатель в странах со средним уровнем развития составляет 4-8%, а в развитых - США и Европейского Союза - 0,5-3%.

В целом же доля аграрного сектора в глобальной экономике имеет тенденцию к снижению. В современную эпоху сельское хозяйство в большей степени является отраслью, удовлетворяющей продовольственные потребности людей, деятельность которой в большинстве случаев обеспечивается за счет государственной поддержки. Поэтому в соответствии с опытом передовых стран, наша стратегия социально-экономического развития страны предусматривает обеспечение экономического роста в большей степени за счет промышленности и сферы услуг ненефтяного сектора.

Но подчеркну еще раз, что независимо от того, какую долю составляет аграрный сектор в ВВП, вопрос эффективного использования потенциала этого сектора является нашей основной задачей. Не случайно в стране реализуются многогранные меры поддержки для развития аграрного сектора и стимулирования деятельности в нем.

В настоящее время вопросы эффективного использования потенциала аграрного сектора в Азербайджане условно можем разделить на 3 направления.

Первое - доведение уровня самообеспечения продовольственными продуктами до оптимального уровня. По этому направлению, как вы знаете, особенно актуальным вопросом является увеличение потенциала местного производства продовольственной пшеницы, в связи с чем президент Азербайджана утвердил соответствующую программу. Также перед нами стоит задача увеличения производства мясных и молочных продуктов интенсивными методами. С этой целью мы должны еще больше увеличить долю интенсивных ферм, стимулировать деятельность откормочной промышленности, продолжить политику поддержки дальнейшей модернизации птицеводческих предприятий на промышленной основе.

Второе направление - дальнейшее увеличение экспортного потенциала сельского хозяйства. Известно, что основными экспортно-ориентированными отраслями у нас выступают производство фруктов и овощей, а из технических культур - хлопка. Основная деятельность в этом направлении связана с расширением площадей интенсивных фруктовых садов. Как вы знаете, в настоящее время существует специальная программа субсидирования для стимулирования создания новых таких садов. Увеличение экспортного потенциала хлопковой продукции предусматривает, с одной стороны, рост его производства за счет применения более прогрессивных технологий, а с другой - усиление хлопкового кластера за счет компонентов переработки. Также одним из основных вызовов является диверсификация экспортных рынков сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Третье направление - дальнейшее развитие экспортно-ориентированной перерабатывающей промышленности сельскохозяйственной продукции. В настоящее время соотношение добавленной стоимости в переработке к добавленной стоимости в аграрном секторе составляет примерно 0,3 единицы. То есть на каждую 1 единицу производства первичной сельскохозяйственной продукции приходится 0,3 единицы соответствующей перерабатывающей продукции. В развитых странах этот показатель составляет 1-1,5 единицы.

В среднесрочной перспективе в Азербайджане этот показатель соотношения может быть доведен примерно до 0,5. Потенциальными отраслями для этого можно назвать производство пряжи и ткани из хлопка, оливкового и хлопкового масла, молочных продуктов, натуральных виноградных вин и бренди, все это на основе местного сырья, такие подотрасли переработки фруктов и овощей, как производство томатного сока и томатной пасты, гранатового сока, ореховой продукции, сухофруктов и изюма, фруктового и виноградного уксуса, фруктового пюре и т.д.

Одной из основных задач является дальнейшее совершенствование механизмов стимулирования развития этих отраслей. Естественно, основной задачей как с точки зрения укрепления продовольственной безопасности, так и дальнейшего увеличения аграрного экспортного потенциала является также расширение применения таких методов ведения сельского хозяйства, как точное земледелие, ресурсосберегающие и климатически чувствительные технологии, соблюдение севооборота. Приоритетом является направление мер поддержки аграрного сектора именно на эти упомянутые вопросы.

- Азербайджан все еще не может самостоятельно удовлетворить свои потребности в продовольственной пшенице. Тем не менее, в прошлом году государственная закупочная цена на продовольственную пшеницу была снижена на 22,4% и установлена на уровне 450 манатов за тонну. Эффективны ли меры, принимаемые для стимулирования производства пшеницы в стране? Когда можно будет положить конец зависимости от импорта?

- Согласно нашим оценкам, до последних нескольких лет уровень самообеспеченности продовольственной пшеницей составлял около 25%, а в 2023 году этот показатель достиг 34%.

Как мы уже отмечали, в настоящее время в стране реализуется программа, утвержденная президентом Азербайджана, по увеличению потенциала местного производства продовольственной пшеницы. Основным механизмом стимулирования в рамках этой программы является предоставление предпринимателям поддержки в виде субсидий и льготных кредитов для расширения применения систем капельного орошения, обеспечивающих высокую урожайность при производстве пшеницы.

Также впервые применяется субсидирование продукции для мукомольных предприятий и продовольственной пшеницы, поставляемой для государственных резервов.

Снижение государственной закупочной цены на продовольственную пшеницу в прошлом году основано на существующих правилах. Согласно этим правилам, ежегодно рассчитываются и объявляются показатели себестоимости продовольственной пшеницы. Как известно, в 2022 году производственные затраты на пшеницу были высокими, особенно из-за резкого роста цен на удобрения, а в 2023 году они значительно снизились, что естественным образом привело к снижению себестоимости пшеницы.

Что касается вопроса зависимости от импорта продовольственной пшеницы, здесь речь идет не о полном прекращении импорта, а о снижении зависимости от него. Полностью прекратить импорт пшеницы невозможно, потому что производство сельскохозяйственной продукции в каждой стране зависит прежде всего от природных ресурсов и климатических условий.

Наши природно-климатические условия и земельные ресурсы более благоприятны для выращивания фруктов, овощей и некоторых технических культур.

Опыт стран мира показывает, что производство пшеницы, в целом зерновых культур, основано на больших площадях, в основном в богарных условиях, и на не очень высокой, даже очень низкой урожайности. В нашем регионе бизнес-модель зерноводства в России, Украине, Казахстане, а также в других основных зерновых странах мира, таких как США, Канада, Австралия, Аргентина, из европейских стран - Франция, Германия, Румыния и т.д., практически одинакова - большие площади, низкая добавленная стоимость на гектар и тысячи гектаров зерновых площадей на одного производителя.

Как в советское время Россия, Украина, Казахстан были основным источником зерна для союзных республик, а поставки фруктов и овощей зависели от нас и других республик, так и сейчас в странах Европейского Союза, например, во Франции, Германии, Румынии и т.д. в основном производится зерно, а в Нидерландах, Италии, Испании производятся фрукты и овощи, в результате этой специализации в каждой стране создается высокая добавленная стоимость.

Однако, к сожалению, продолжающаяся нестабильная ситуация в мире вынуждает нас обеспечивать себя основными продуктами питания, особенно пшеницей, насколько это возможно за счет собственных ресурсов. В результате мы не можем полностью развивать отрасли, в которых имеем большее сравнительное преимущество в международной специализации и можем создавать более высокую добавленную стоимость.

В то же время, поскольку мы не обладаем необходимыми природными ресурсами для доведения объема производства пшеницы до уровня, соответствующего нашим потребностям, мы стремимся увеличить объем местного производства и максимально сократить импорт за счет повышения производительности посредством технологического развития, даже при низкой экономической эффективности, за счет крупных инвестиций, в том числе государственных средств. С этой точки зрения было бы очень приемлемо довести уровень самообеспеченности продовольственной пшеницей примерно до 50-60%.

- Хотя в прошлом году Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве выделило 73,7 миллиона манатов льготных кредитов и лизинговых средств по 4 тысячам заявок, было создано всего 355 постоянных и временных рабочих мест. Как можно повысить эффективность кредитов с точки зрения занятости населения?

- Как сказано в вашем вопросе, не все эти средства были выданы фермерам в виде кредитов, они были также использованы для того, чтобы фермеры могли приобрести технику и оборудование на льготных условиях.

На самом деле доступ фермеров к кредитным средствам не на желаемом уровне. Согласно проведенным исследованиям, в среднем 12-15% фермеров, зарегистрированных в Электронной сельскохозяйственной информационной системе (ЭСИС), могут получить кредит. В настоящее время совместно с Центральным банком Азербайджана разрабатываются новые инициативы по созданию ряда дополнительных новых механизмов для улучшения доступа фермеров к кредитам, результаты которых мы будем видеть со временем.

Тем не менее, мы не считаем приемлемым связывать какие-либо регулирующие меры в аграрном секторе с занятостью в этой сфере. Доля аграрного сектора в занятости у нас является одной из самых высоких в мире, что не является таким уж положительным моментом. То есть в дальнейшем существует вызов не столько создания новых возможностей занятости, новых рабочих мест в аграрном секторе, сколько расширения возможностей получения доходов для уже занятых в этом секторе.

Кстати, следует учитывать и то, что в глобальном масштабе наблюдается тенденция к снижению как доли занятости в аграрном секторе в общей занятости, так и абсолютного числа занятых. Например, за последние 20 лет доля аграрного сектора в общей занятости в мире снизилась на 13,5 процентных пункта, а в абсолютном выражении число занятых в аграрном секторе в мире сократилось примерно на 13%. Эта тенденция характерна для всех стран, нацеленных на развитие более конкурентоспособных современных отраслей промышленности и сферы услуг.

- В условиях глобального потепления и сокращения водных ресурсов лишь небольшая часть ирригационных систем управляема. Опыт каких стран можно использовать для изменения ситуации?

- Да, к сожалению, это так. Однако в рамках политики устойчивого развития аграрного сектора в нашей стране внедрение современных ирригационных систем поощряется посредством субсидий. То есть государство субсидирует 40% стоимости современного ирригационного оборудования. Мировой опыт в этом направлении также показывает, что в разных странах применяются аналогичные механизмы поддержки.

В настоящее время в стране примерно на 100 тысячах гектаров применяются современные ирригационные системы. Расширение этих площадей будет продолжаться и в дальнейшем, особенно положительную роль здесь сыграет реализация программы по продовольственной пшенице, а также политика стимулирования создания новых интенсивных садов.

Следует отметить, что создание новых водохранилищ/амбаров внесет свой вклад в эффективное использование воды в нашей стране. В то же время, в современную эпоху для обеспечения экономного использования воды необходимо ускорить переход к закрытым водным сетям и измерению воды на полях. В качестве примера можно рассмотреть опыт Турции и Израиля. В Израиле управляемые ирригационные системы применяются во всех областях, а поверхностное орошение запрещено. В Турции же в последние годы происходит быстрый переход водного транспорта на закрытую систему.

- В прошлом году в Азербайджане около 160 тыс. гектаров пострадали от засухи. Стало ли аграрное страхование эффективным механизмом для покрытия ущерба? Насколько процентов используется потенциал этого вида страхования?

- Существует система аграрного страхования, уже несколько лет функционирующая по механизму государственно-частного партнерства. В настоящее время количество страхуемых культур доведено до 41 вида, наряду с крупным рогатым скотом молочного направления, осуществляется также страхование мелкого рогатого скота и крупного рогатого скота мясного направления.

Тем не менее, показатели аграрного страхования пока характеризуются результатами начального этапа. Например, в 2023 году было заключено 46,5 тыс. договоров, которые охватили 429 тыс. га посевных площадей и 7 901 голову скота. Однако здесь есть такой положительный момент, что обобщенный показатель собранных страховых взносов демонстрирует динамику роста каждый год по сравнению с предыдущими годами, что, в свою очередь, показывает, что фермеры и предприниматели пользуются страховыми услугами.

В настоящее время продолжаются меры по расширению обеспечения аграрного сектора страховыми услугами за счет увеличения количества страховых предметов и страховых рисков. Для применения страхования от засухи пока недостаточно данных. По этой причине невозможно рассчитать вероятность возникновения риска на какой-либо территории, его охват и возможный ущерб. В таких условиях применение этого вида страхования ставит страховую организацию перед риском невозможности выполнить страховое обязательство и может привести к банкротству страховой организации. В таком случае пострадают и другие страхователи. Поэтому страхование от засухи может применяться со временем, по мере накопления надежных и измеримых данных.

- Основным экспортным рынком сельскохозяйственной продукции Азербайджана на протяжении многих лет остается Россия. Какие препятствия существуют для вывода азербайджанских фруктов и овощей на рынки США и европейских стран?

- На самом деле здесь существует ряд объективных и субъективных причин, которые важнее препятствий. То есть факт высокой доли российского рынка в экспорте сельскохозяйственной продукции Азербайджана обусловлен как историческими традициями, так и объективными причинами.

Например, Россия является одной из крупнейших стран-импортеров сельскохозяйственной и продовольственной продукции в мире (Россия занимает 13-е место в мире по объему импорта соответствующей продукции, в том числе 13-е место по овощам и 7-е место по фруктам). То есть Россия является привлекательным рынком для стран из самых разных географических регионов мира.

Экспорт из Азербайджана на российский рынок, который является достаточно привлекательным для экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции, также выгоден с точки зрения логистики. Мировой опыт показывает, что в экспорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе в экспорте Узбекистана, имеющего схожую с Азербайджаном структуру экспорта в соответствующей области, преобладающую долю имеют страны региона. Например, проведенный анализ показывает, что в экспорте овощей Узбекистана другие соседние страны имеют следующие доли: Казахстан - 20%, Пакистан - 19%, Китай - 13%, Афганистан - 11%, Кыргызстан - 9%, а Россия - 17%. Аналогично в экспорте фруктов Узбекистана Казахстан имеет долю 28%, Кыргызстан - 24%, Китай - 3%, Украина - 2%, а Россия - 32%.

Как видно, наличие у Узбекистана возможности экспорта в другие соседние страны позволяет этой стране снизить зависимость от экспорта на российский рынок, который является одним из крупнейших рынков мира. В отличие от Узбекистана, рынок другой соседней страны Азербайджана - Грузии - небольшой (на этом рынке также активно участвуют Турция и Иран), а структура импорта-экспорта Азербайджана и Ирана в аграрной сфере схожа.

Одним словом, есть объективные причины высокой доли соседнего российского рынка в экспорте сельскохозяйственной продукции Азербайджана. Обсуждения прежде всего с представителями частного сектора показывают, что, в отличие от специалистов по принятию решений в экономической политике или независимых экспертов, существующие экспортеры считают российский рынок более выгодным как с точки зрения цены, так и особенно с точки зрения логистики.

То есть предприниматели, экспортирующие продукцию на миллионы долларов ежегодно, и участники экспортного процесса пока не проявляют серьезной инициативы (за исключением отдельных случаев) по выходу на экспортные рынки за пределами России. Правда, в последнее время у предпринимателей начал появляться определенный опыт экспорта продукции на рынки Ближнего Востока, Азии и Европы. Основная задача - стимулировать расширение масштабов этого опыта, другими словами, диверсификацию экспортных рынков.

Очевидно, что больший доступ к рынкам, более широкая интеграция в глобальный рынок, то есть актуальный для нас процесс диверсификации экспортных рынков, требует совершенно иного подхода к политике жесткой защиты внутреннего рынка. Этот подход может быть учтен особенно в контексте новой региональной логистической инфраструктуры, создаваемой по активной инициативе Азербайджана, и стратегических союзнических отношений с Турцией. Расширение нашей торговли с Турцией сельскохозяйственной и продовольственной продукцией на последующих этапах может обеспечить наше более активное участие на европейских и ближневосточных рынках.

Наряду с указанными объективными причинами, очень серьезным фактором является жесткая защита внутренних рынков сельскохозяйственной и продовольственной продукции европейских стран тарифными и нетарифными методами. Применение европейскими странами высоких тарифных ставок к странам, не являющимся членами союза, а также отсутствие у Азербайджана выгодных преференциальных торговых соглашений с этими странами снижает привлекательность азербайджанской продукции для европейского рынка. Существующие на европейских рынках стандарты безопасности пищевых продуктов, требования биологической безопасности и технических регламентов также выступают в качестве ограничивающих факторов для экспорта Азербайджана.

В противовес этому у нас слабо развита сертификация в соответствии с европейскими рынками. В Азербайджане низкий уровень соответствия производства, сортировки, упаковки и дистрибуции соответствующей продукции стандартам и техническим нормам, которые строго регулируются в европейских странах, в том числе необходимо развивать систему сертификации, подтверждающий это соответствие. Учитывая это, на следующем этапе мы реализуем меру поддержки, стимулирующую фермеров применять международные сертификаты.

Следует также учитывать, что с точки зрения расширения географии экспорта сельскохозяйственной продукции Азербайджана актуальна также диверсификация структуры экспорта по продуктам. Мы считаем, что диверсификация структуры экспорта по продуктам окажет положительное влияние на расширение географической структуры рынков.

Например, в настоящее время около 90% сельскохозяйственной и продовольственной продукции, экспортируемой из Азербайджана в европейские страны, составляет ядро фундука, а небольшую часть - гранатовый сок. Мы считаем, что такие экспортно-ориентированные отрасли плодоводства Азербайджана, как фундуководство и гранатоводство, имеют потенциал для дальнейшего расширения. Также за счет увеличения производства косточковых фруктов, таких как черешня, вишня, нектарин, слива, абрикос, в экспорте которых в последние годы наблюдается высокая динамика, возможен экспорт в больших объемах не только на традиционный российский рынок, но и на рынки Китая и других азиатских стран.

В то же время короткий срок хранения производимой нами продукции также ориентировал наших экспортеров на близлежащую Россию. С развитием перерабатывающей промышленности можно будет производить продукцию с более длительным сроком хранения и увеличить возможности экспорта в более отдаленные страны.

Наряду со всем сказанным, еще одной проблемой экспорта является отсутствие стабильных поставок продукции в объемах, соответствующих потребностям торговых сетей европейских стран, как и других крупных рынков. То есть требование стабильного снабжения торговых сетей этих стран большими объемами продукции на постоянной основе также создает трудности для выхода Азербайджана на эти рынки.