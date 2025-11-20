Министр: Мы отдаем предпочтение закладке в Азербайджане фруктовых садов
АПК
- 20 ноября, 2025
- 22:34
Один гектар фруктового сада приносит больше дохода, чем один гектар пшеницы или некоторых зерновых культур.
Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Baku TV заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.
По его словам, Минсельхоз в последние годы отдает предпочтение закладке фруктовых садов.
"Эта политика начинает давать результаты. Так, за последние пять лет было заложено более 30 тысяч гектаров новых интенсивных фруктовых садов. Кроме того, доля садоводства и многолетних культур в структуре посевных площадей страны начала увеличиваться. Не секрет, что для фермеров один гектар фруктового сада приносит больше дохода, чем один гектар пшеницы или некоторых зерновых культур", - констатировал М. Мамедов.
