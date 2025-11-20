Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Министр: Мы отдаем предпочтение закладке в Азербайджане фруктовых садов

    АПК
    • 20 ноября, 2025
    • 22:34
    Министр: Мы отдаем предпочтение закладке в Азербайджане фруктовых садов

    Один гектар фруктового сада приносит больше дохода, чем один гектар пшеницы или некоторых зерновых культур.

    Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Baku TV заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

    По его словам, Минсельхоз в последние годы отдает предпочтение закладке фруктовых садов.

    "Эта политика начинает давать результаты. Так, за последние пять лет было заложено более 30 тысяч гектаров новых интенсивных фруктовых садов. Кроме того, доля садоводства и многолетних культур в структуре посевных площадей страны начала увеличиваться. Не секрет, что для фермеров один гектар фруктового сада приносит больше дохода, чем один гектар пшеницы или некоторых зерновых культур", - констатировал М. Мамедов.

    Минсельхоз Меджнун Мамедов фруктовые сады
    Nazir: "Azərbaycanda meyvəçilik və giləmeyvəçilik bağlarının salınmasına üstünlük veririk"

    Последние новости

    23:46

    Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества

    В регионе
    23:39
    Фото

    Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от града

    АПК
    23:39

    Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по Украине

    Другие страны
    23:25

    Эмин Амруллаев: В Азербайджане поэтапно будут созданы 20 тыс. штатных мест для учителей

    Наука и образование
    23:24

    В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    23:09

    Меджнун Мамедов: Азербайджан становится страной с развитой промышленностью

    АПК
    23:08

    В Белене после пожара на СОР30 закрыты все площадки конференции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:52

    Министр: Новые субсидии для производителей яблок и гранатов покроют расходы на логистику

    АПК
    22:47

    Производство пищевых яиц в Азербайджане выросло более чем на 40%

    АПК
    Лента новостей