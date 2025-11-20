İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Nazir: "Azərbaycanda meyvəçilik və giləmeyvəçilik bağlarının salınmasına üstünlük veririk"

    • 20 noyabr, 2025
    • 22:01
    Nazir: Azərbaycanda meyvəçilik və giləmeyvəçilik bağlarının salınmasına üstünlük veririk

    Bir hektar meyvə bağı bir hektar taxıl və ya bəzi dənli bitki sahəsindən daha çox gəlir gətirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "Baku TV"yə müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi son illərdə meyvəçilik və giləmeyvəçilik bağlarının salınmasına üstünlük verir: "Bu siyasət nəticəsini və bəhrəsini verməyə başlayır. Belə ki, son 5 ildə 30 min hektardan çox yeni intensiv meyvə bağları salınıb. Bundan başqa, bağçılıq və uzunmüddətli əkinlərin ölkənin əkin strukturundakı payı artmağa başlayıb. Sirr deyil ki, fermerlər üçün 1 hektar meyvə bağı 1 hektar taxıl və ya bəzi dənli bitki sahəsindən daha çox gəlir gətirir".

    Nazir əlavə edib ki, bu baxımdan həm çəyirdəkli, həm tumlu meyvələr daxil olmaqla, meyvə bağlarının salınması, genişləndirilməsi diqqətəlayiq haldır.

