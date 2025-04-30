Министр: Минсельхоз расширит применение Агалинской модели использования земель в пахотных целях

16:18

Министерство сельского хозяйства расширит применение на освобожденных территориях страны модель использования земель в пахотных целях, внедряемую в селе Агалы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на Аграрном бизнес-фестивале в Зангилане.

Он отметил, что обращения жителей села в Агалы для использования земель в пахотных целях в марте этого года были приняты через Информационную систему электронного сельского хозяйства (EKTİS): "Всего от жителей села поступило 74 обращения. Они были проанализированы, и 68 заявок, соответствующих условиям, были одобрены. С первыми 3 кооперативами были заключены договоры землепользования. Научно-исследовательские институты министерства проводят экспериментальные посадки в Агалы. Они покажут фермерам методы выращивания различных видов растений и их урожайность".

Министр добавил, что до конца 2026 года на освобожденных от оккупации территориях планируется обустроить 44 села: "Земли в этих селах планируется передать совместным фермерским кооперативам".