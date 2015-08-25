Министр: Иран будет продавать нефть по любой цене

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане убежден, что его страна должна продавать свою нефть независимо от цены. Об этом сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

"Мы должны продавать свою нефть, несмотря на то, идет цена вниз или вверх до 100 долларов/баррель. Даже если мы хотим продавать нефть дороже, цена определяется рынком. После снятия санкций Иран вернет свою долю рынка в размере более 1 млн. баррелей в сутки", — заявил министр.

Зангане добавил, что Иран увеличит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, как только санкции снимут.

В июле министр говорил о планах Тегерана нарастить добычу нефти до 4,7 млн. баррелей в сутки. По другим оценкам, Иран намеревался достичь в этом году досанкционного уровня добычи нефти в 4 млн. баррелей в сутки.

До введения санкций Иран экспортировал 2,3-2,5 млн. баррелей нефти в сутки, затем этот показатель сократился вдвое.