Министр: Готовятся новые правила в связи с землями сельскохозяйственного назначения

Баку. 29 января REPORT.AZ/ "Готовятся новые правила в связи с землями сельскохозяйственного назначения".

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал на сегодняшней конференции об итогах реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы.

И.Керимов отметил, что правила должны быть прозрачными, гибкими и соответствовать пожеланиям фермеров, занятых в этой области.

По словам министра, в этой области полномочия имеет не только министерство сельского хозяйства: "В этом вопросе необходима позиция нескольких министерств, и в целом существует необходимость дальнейшего совершенствования процедуры в соответствии с современными требованиями. Поэтому мы вместе с несколькими министерствами подготовили предложения. Будут усовершенствованы процедуры в области изменения земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с их категорией и использования в иных категориях".