Министр: Азербайджан проявляет интерес к практике создания аграрных городков в Беларуси

Азербайджан проявляет большой интерес к опыту Беларуси в создании аграрных городков и агропромышленных комплексов.
Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на встрече с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назарчуком.
Мамедов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Беларусью в сфере сельского хозяйства.
Министр заявил, что существует большой потенциал для увеличения объема товарооборота сельхозпродукцией между двумя странами.
В ходе встречи Назарчук отметил заинтересованность Минска в расширении аграрного сотрудничества с Баку.
Стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в сфере сельского хозяйства, подчеркивает Минсельхоз.