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Министр: Азербайджан проявляет интерес к практике создания аграрных городков в Беларуси

Министр: Азербайджан проявляет интерес к практике создания аграрных городков в Беларуси 14^22
АПК
4 сентября 2024 г. 14:36
Министр: Азербайджан проявляет интерес к практике создания аграрных городков в Беларуси

Азербайджан проявляет большой интерес к опыту Беларуси в создании аграрных городков и агропромышленных комплексов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на встрече с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назарчуком.

Мамедов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Беларусью в сфере сельского хозяйства.

Министр заявил, что существует большой потенциал для увеличения объема товарооборота сельхозпродукцией между двумя странами.

В ходе встречи Назарчук отметил заинтересованность Минска в расширении аграрного сотрудничества с Баку.

Стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в сфере сельского хозяйства, подчеркивает Минсельхоз.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: “Azərbaycan Belarusun aqrar şəhərciklərin salınması təcrübəsinə maraq göstərir”

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