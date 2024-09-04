Министр: Азербайджан проявляет интерес к практике создания аграрных городков в Беларуси

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Азербайджан проявляет большой интерес к опыту Беларуси в создании аграрных городков и агропромышленных комплексов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на встрече с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Назарчуком.

Мамедов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Беларусью в сфере сельского хозяйства.

Министр заявил, что существует большой потенциал для увеличения объема товарооборота сельхозпродукцией между двумя странами.

В ходе встречи Назарчук отметил заинтересованность Минска в расширении аграрного сотрудничества с Баку.

Стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в сфере сельского хозяйства, подчеркивает Минсельхоз.