    Министр: Агропарки на освобожденных землях Азербайджана сформируют новую модель

    АПК
    21 ноября, 2025
    • 00:28
    Министр: Агропарки на освобожденных землях Азербайджана сформируют новую модель

    Агропарки на освобожденных территориях Азербайджана сформируют новую аграрную модель для страны и региона в целом.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в интервью телеканалу Baku TV.

    Он отметил, что на освобожденных территориях впервые будет создан тепличный агропарк.

    "Министерство сельского хозяйства будет активно способствовать созданию агропарков на освобожденных территориях. Впервые в Азербайджане мы попытаемся создать тепличный агропарк на освобожденных территориях. Этот проект охватит примерно 200 гектаров. После полного обеспечения инфраструктуры эти территории будут закреплены за предпринимателями, желающими заниматься тепличной деятельностью", - сказал М. Мамедов.

    Он добавил, что ведомство также планирует создание садоводческого агропарка на освобожденных территориях площадью более 2 000 гектаров:

    "Это еще больше увеличит производство аграрной продукции в регионе. Для нас появился уникальный шанс создать правильную инфраструктуру с нуля на освобожденных территориях. Я верю, что фермерские хозяйства, которые будут формироваться на этих территориях, станут образцовой аграрной моделью для Азербайджана и региона в целом".

    Nazir: "Azad olunmuş torpaqlarda aqroparklar Azərbaycan və region üçün yeni aqrar modeli formalaşdıracaq"

