Министр: Агропарки на освобожденных землях Азербайджана сформируют новую модель

Агропарки на освобожденных территориях Азербайджана сформируют новую аграрную модель для страны и региона в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в интервью телеканалу Baku TV.

Он отметил, что на освобожденных территориях впервые будет создан тепличный агропарк.

"Министерство сельского хозяйства будет активно способствовать созданию агропарков на освобожденных территориях. Впервые в Азербайджане мы попытаемся создать тепличный агропарк на освобожденных территориях. Этот проект охватит примерно 200 гектаров. После полного обеспечения инфраструктуры эти территории будут закреплены за предпринимателями, желающими заниматься тепличной деятельностью", - сказал М. Мамедов.

Он добавил, что ведомство также планирует создание садоводческого агропарка на освобожденных территориях площадью более 2 000 гектаров:

"Это еще больше увеличит производство аграрной продукции в регионе. Для нас появился уникальный шанс создать правильную инфраструктуру с нуля на освобожденных территориях. Я верю, что фермерские хозяйства, которые будут формироваться на этих территориях, станут образцовой аграрной моделью для Азербайджана и региона в целом".