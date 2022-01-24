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Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан

Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан Делегация во главе с министром аграрной политики и продовольствия Украины Романом Лещенко посетит Азербайджан.
АПК
24 января 2022 г. 09:34
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
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Делегация во главе с министром аграрной политики и продовольствия Украины Романом Лещенко посетит Азербайджан.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Кабинете министров Украины, визит ожидается 30 января.

В ходе двухдневного официального визита планируется провести ряд встреч и обсуждений.

Отметим, что 14 января текущего года в рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами о сотрудничестве в аграрной сфере.

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Версия на английском языке Ukrainian Minister of Agrarian Policy to visit Azerbaijan
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