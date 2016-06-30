​Министерству сельского хозяйства выделено 8,4 млн. манатов

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению материально-технического оснащения животноводства".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для завершения строительства Республиканского центра искусственного осеменения и оснащения его современным оборудованием из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики выделено 8,4 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.