Министерство сельского хозяйства: На птицефабриках проведен мониторинг

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Распространение азербайджанскими СМИ информации о вреде предлагаемого потребителям куриного мяса, изменение гена серьезно повлияло на деятельность птицеферм и вызвало замешательство среди потребителей.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной министерством сельского хозяйства информации.

Министерство отмечает, что состав предусмотренных для роста цыплят кормов и добавок не подвергается генетической модификации, наоборот, птиц кормят пшеном, кукурузой, в корма добавляется подсолнечное масло.

Как сообщили в Службе государственного ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства, после распространенных в последние дни в СМИ информации об увеличении веса куриного мяса путем инъекций, были проведены повторные анализы, взятые образцы направили на исследование в лаборатории. Результаты показали, что качество курятины соответствует всем показателям.

В информации отмечается, что одним из представляющих особый интерес вопросов является полное возмещение потребности в птицепродукции за счет местного производства. Годовая производительность в данной области превышает 100 тыс. тонн, производство курятины по сравнению с 2010 годом возросло в 1,5 раз и в 2014 году составило 99,4 тыс. тонн, а производство производственным методом увеличилось в 3 раза и составило 64,1 тыс. тонн.

За это время объем производства яиц также возрос в 1,3 раза и в 2014 году составил 1,6 млрд. шт. Следует отметить, что местная птицеводческая продукция реализуется не только на внутреннем рынке, но и экспортируется за рубеж.