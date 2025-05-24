Минэкономики определило документы для аренды искусственных земель на Каспии

Минэкономики определил перечень документов, необходимых для аренды искусственных земельных участков на Каспии

Коллегия Министерства экономики определила перечень документов, необходимых для аренды искусственных земельных участков, созданных в азербайджанской части Каспийского моря.

Как сообщает Report, согласно постановлению, подписанному министром Микаилом Джаббаровым, в категории арендуемых земельных участков добавлены территории, сформированные в соответствии с законом "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря, принадлежащей Азербайджанской Республике".

Для аренды таких участков от юридических или физических лиц требуются всего два документа: заявление и решение о выделении земельного участка водного фонда с целью создания искусственного земельного участка.