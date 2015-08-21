МИД Франции: Париж намерен сотрудничать с новым правительством Греции

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Франция намерена продолжать контакты с правительством Греции и после отставки премьер-министра страны Алексиса Ципраса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

"Власти Франции и Греции поддерживали в последние недели регулярные контакты по вопросу третьей программы помощи, которая должна позволить Греции вернуться к росту и к улучшению ситуации с рабочими местами. Эти контакты будут продолжаться", — сказал Надаль.

Он подчеркнул, что Франция намерена продолжать контакты с новым правительством Греции для осуществления программы помощи, одобренной ранее государствами Еврозоны.