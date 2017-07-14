Мелкие хозяйства составляют основную часть сельхозпроизводства в Азербайджане

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Основная часть сельхозпроизводства в Азербайджане все еще приходится на долю мелких хозяйств. Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе по развитию сельскохозяйственной кооперации в Азербайджане (2017-2022 годы).

Согласно программе, большинство производителей сельскохозяйственной продукции в стране действует в виде мелких хозяйств: "Согласно официальным статистическим данным, если в 2005 году в стране 96,3% общего сельскохозяйственного производства приходилось на долю крестьянских, семейных хозяйств, частных предпринимателей, а 3,7% - сельскохозяйственных предприятий и иных организаций, владеющих относительно крупными земельными угодьями, в 2016 году эти показатели составили 92% и 8% соответственно. В то же время, доля сельскохозяйственных учреждений и других организаций в производстве продукции растениеводства выросла с 1,4% до 5,7%, а продукции животноводства - с 6,4% до 9,9%".

В прошлом году 385,2 тысяч производителей обратились за помощью в министерство сельского хозяйства на получение топлива и моторных масел для посевных работ на площади в 1,2 млн гектаров: "Из них 74,1% владеют земельными участками до 3 га, 15,5% - 3-4,9 га, 7,4% - 5-9,9 га, 1,9% - 10-19,9 га, 0,9% - 20-49,9 га, 0,4% - 50 и больше га. В среднем на одного производителя приходится 3,1 га посевных площадей, но принадлежащие большинству производителей посевные площади ниже среднего показателя. Отметим, что 89,6% хозяйств с угодьями до 5 гектаров, владеют 51,5% сельхозплощадей, получивших субсидии хозяйств. Объединение части хозяйств может стать привлекательным для инвесторов, а также создать определенные условия для организации производственных и перерабатывающих предприятий на базе этих хозяйств".