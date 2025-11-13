Меджнун Мамедов: В 2026 году увеличится финансирование борьбы с болезнями животных

Азербайджан в 2026 году увеличит расходы на ветеринарные и агрохимические услуги, в частности на профилактические меры.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса.

По словам министра, в следующем году планируется расширить охват ветеринарных услуг, включая вакцинацию против сибирской язвы, ящура, бруцеллеза, бешенства и других инфекционных заболеваний, проводимую за счет государства.

Мамедов отметил, что на организацию ветеринарной службы, закупку вакцин и необходимых принадлежностей в 2026 году из госбюджета предусмотрено 41,9 млн манатов. Он также сообщил, что министерство обратилось с просьбой увеличить эту сумму еще на 3 млн манатов для повышения эффективности работы.

Дополнительно увеличивается финансирование мер по защите растений и агрохимическим услугам. Из госбюджета на борьбу с вредителями выделят 5,4 млн манатов, а на агрохимические анализы и контроль семян - 8,2 млн манатов.

Общий объем средств на эти направления будет на 5,7% выше, чем в текущем году.