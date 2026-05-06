Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидий

В Азербайджане только за 2025 год фермерам было выплачено свыше 280 млн манатов посевных субсидий, а объем финансовой поддержки аграрного сектора превысил 100 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на V Форуме развития агробизнеса в Баку.

Мамедов подчеркнул, что сегодняшний форум посвящен ключевым направлениям национальной агропродовольственной повестки, включая продовольственную безопасность, диверсификацию экономики и устойчивое развитие. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы формирования конкурентоспособных агропродовольственных систем, цифровой трансформации и интеграции искусственного интеллекта в сельское хозяйство, а также расширения инвестиционных и экспортных возможностей.

"Под руководством президента Азербайджана Ильхам Алиев в стране последовательно реализуется политика диверсификации экономики, развития регионов и укрепления сельского хозяйства как стратегического сектора. Только в 2025 году фермерам было выплачено более 280 млн манатов посевных субсидий, а десятки тысяч производителей получили государственную поддержку. Кроме того, через механизмы льготного кредитования и лизинга в аграрный сектор было направлено свыше 100 млн манатов", - заявил глава ведомства.

Министр также отметил, что цифровизация и инновации остаются приоритетом для сельского хозяйства Азербайджана. По его словам, расширение электронных услуг, внедрение систем принятия решений на основе данных и развитие решений на базе искусственного интеллекта направлены на повышение производительности и устойчивости фермерских хозяйств.