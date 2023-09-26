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Меджнун Мамедов: Сельское хозяйство - один из основных источников экономической мощи тюркских государств

Меджнун Мамедов: Сельское хозяйство - один из основных источников экономической мощи тюркских государств Тюркские государства обладают огромной экономической мощью в мировом масштабе, а сельское хозяйство является одним из основных источников этой мощи.
АПК
26 сентября 2023 г. 11:47
Меджнун Мамедов: Сельское хозяйство - один из основных источников экономической мощи тюркских государств

Тюркские государства обладают огромной экономической мощью в мировом масштабе, а сельское хозяйство является одним из основных источников этой мощи.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на II Форуме агробизнеса тюркских государств в Баку.

"Природные ресурсы, биоразнообразие, географическое расположение и климат еще больше укрепляют наш аграрный потенциал. Форум агробизнеса тюркских государств, собравший бизнесменов и официальных лиц тюркского мира, направлен на дальнейшее укрепление торговых связей между нашими странами. Торговля - это не только обмен товарами за определенную плату, торговля также означает обмен культурами, национальными традициями, передовым опытом и технологиями. Мы ожидаем от вас - бизнесменов, что, выстраивая сотрудничество на основе этих принципов, вы еще больше увеличите экономическую мощь тюркского сообщества, внесете свой вклад в продовольственную безопасность", - отметил он.

Министр добавил, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств, основанный в 2009 году в Нахчыване, в соответствии с целями и задачами, поставленными Азербайджаном и другими государствами-членами по формированию более сильного формата сотрудничества, был переименован в Организацию тюркских государств, входящую в число авторитетных международных организаций мира: "В качестве направлений сотрудничества в рамках организации рассматриваются здравоохранение, миграция, сельское хозяйство, созданы новые механизмы сотрудничества в области экономики, энергетики, медиа, юстиции и других гуманитарных сферах. Как отметил президент Ильхам Алиев, укрепление связей со странами-членами Организации тюркских государств во всех сферах является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана".

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Версия на английском языке Majnun Mammadov: Agriculture among main sources of economic power of Turkic states
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "Kənd təsərrüfatı türk dövlətlərinin iqtisadi gücünün əsas mənbələrindəndir"

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