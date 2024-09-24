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Меджнун Мамедов: Производство зерновых в Азербайджане в 1991-2023 годы выросло почти в 2,4 раза

Меджнун Мамедов: Производство зерновых в Азербайджане в 1991-2023 годы выросло почти в 2,4 раза В Азербайджане производство зерновых выросло почти в 2,4 раза в период с 1991 по 2023 годы.
АПК
24 сентября 2024 г. 11:20
Меджнун Мамедов: Производство зерновых в Азербайджане в 1991-2023 годы выросло почти в 2,4 раза

В Азербайджане производство зерновых выросло почти в 2,4 раза в период с 1991 по 2023 годы.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на конференции "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата" в Баку.

"В 1991 году в Азербайджане было произведено 1 млн 346,4 тыс. тонн зерновых культур, в том числе 889,4 тыс. тонн пшеницы. В 2023 году производство зерновых достигло 3 млн 248,6 тыс. тонн (в 2,4 раза больше), из них 1 млн 833,9 тыс. тонн составила пшеница (в 2,1 раза больше)", - сказал Мамедов.

Министр напомнил, что в период СССР Азербайджан обеспечивал примерно 30% внутреннего спроса на пшеницу за счет собственного производства, а в наши дни этот показатель достиг почти 58%.

"Потенциал, сформированный в последние годы в области сельского хозяйства, в частности, за счет государственно-частного партнерства и на основе применения современных технологий, создание крупных зерновых хозяйств, а также освобождение наших земель создали новые возможности для дальнейшего повышения уровня самообеспечения страны пшеницей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "1991-2023-cü illərdə taxıl istehsalı 2 dəfədən çox artıb"

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