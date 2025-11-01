Меджнун Мамедов: Рост производства оливок в Азербайджане способствует расширению экспорта
АПК
- 01 ноября, 2025
- 18:05
Значительный рост производства оливок в Азербайджане в последние годы создает условия как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для расширения экспортных возможностей.
Как передает Report, об этом написал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на своей странице в соцсети X.
"Сегодня мы приняли участие в Фестивале оливок (в Баку - ред.). В рамках мероприятия мы встретились с фермерами и предпринимателями и обменялись мнениями о перспективах развития оливководства.
Такие фестивали не только демонстрируют аграрный потенциал наших регионов, но и показывают, что в нашей стране есть широкие возможности для производства качественной, конкурентоспособной продукции", - отметил министр.
Последние новости
18:46
Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 28 человек, 43 пострадалиДругие страны
18:36
Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
18:25
В Батуми состоится серия мероприятий по случаю 8 ноября - Дня ПобедыВнешняя политика
18:21
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%Финансы
18:13
В Москве в 2026 году повысят тарифы на патенты для мигрантовВ регионе
18:05
Меджнун Мамедов: Рост производства оливок в Азербайджане способствует расширению экспортаАПК
17:57
СМИ: В результате вендетты на острове Крит погибли 2 человека, еще 10 раненыДругие страны
17:55
Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 9,3%Финансы
17:41