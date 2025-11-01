Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Меджнун Мамедов: Рост производства оливок в Азербайджане способствует расширению экспорта

    АПК
    • 01 ноября, 2025
    • 18:05
    Меджнун Мамедов: Рост производства оливок в Азербайджане способствует расширению экспорта

    Значительный рост производства оливок в Азербайджане в последние годы создает условия как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для расширения экспортных возможностей.

    Как передает Report, об этом написал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на своей странице в соцсети X.

    "Сегодня мы приняли участие в Фестивале оливок (в Баку - ред.). В рамках мероприятия мы встретились с фермерами и предпринимателями и обменялись мнениями о перспективах развития оливководства.

    Такие фестивали не только демонстрируют аграрный потенциал наших регионов, но и показывают, что в нашей стране есть широкие возможности для производства качественной, конкурентоспособной продукции", - отметил министр.

    оливководство Азербайджан экспорт Меджнун Мамедов
    Фото
    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda zeytunçuluğun inkişafı ixrac imkanlarını genişləndirməyə şərait yaradır"

    Последние новости

    18:46

    Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 28 человек, 43 пострадали

    Другие страны
    18:36

    Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    18:25

    В Батуми состоится серия мероприятий по случаю 8 ноября - Дня Победы

    Внешняя политика
    18:21

    Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%

    Финансы
    18:13

    В Москве в 2026 году повысят тарифы на патенты для мигрантов

    В регионе
    18:05

    Меджнун Мамедов: Рост производства оливок в Азербайджане способствует расширению экспорта

    АПК
    17:57

    СМИ: В результате вендетты на острове Крит погибли 2 человека, еще 10 ранены

    Другие страны
    17:55

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 9,3%

    Финансы
    17:41

    Вклады населения в азербайджанских банках выросли на 11,5%

    Финансы
    Лента новостей