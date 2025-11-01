Меджнун Мамедов: Рост производства оливок в Азербайджане способствует расширению экспорта

Значительный рост производства оливок в Азербайджане в последние годы создает условия как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для расширения экспортных возможностей.

Как передает Report, об этом написал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на своей странице в соцсети X.

"Сегодня мы приняли участие в Фестивале оливок (в Баку - ред.). В рамках мероприятия мы встретились с фермерами и предпринимателями и обменялись мнениями о перспективах развития оливководства.

Такие фестивали не только демонстрируют аграрный потенциал наших регионов, но и показывают, что в нашей стране есть широкие возможности для производства качественной, конкурентоспособной продукции", - отметил министр.