    Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИ

    АПК
    • 01 октября, 2025
    • 10:57
    Министерство сельского хозяйства разрабатывает двухлетнюю дорожную карту цифровых технологий и искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил в рамках третьего дня Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    По его словам, совместно с международными партнерами уже разрабатывается двухлетняя дорожная карта цифровых технологий и искусственного интеллекта, охватывающая более 30 примеров практического использования - от картографирования сортов растений и мониторинга почвы до прогнозирования урожая и водосберегающего орошения.

    "Реализуются пилотные проекты, и их применение в масштабах страны приближается. Эти инструменты, основанные на данных, помогут нашим фермерам принимать более разумные решения, укреплять устойчивость и раскрывать значительную экономическую ценность в предстоящие годы", - добавил Мамедов.

    BCAW2025 Меджнун Мамедов дорожная карта
