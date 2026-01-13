Меджнун Мамедов ознакомился с деятельностью аграрных предприятий Израиля

Азербайджанская делегация во главе с министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым в рамках визита в Израиль ознакомилась с передовым опытом, применяемым на ведущих животноводческих предприятиях и молокоперерабатывающих заводах этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, что на встречах обсуждались вопросы племенной селекции, направленной на повышение мясной и молочной продуктивности крупного рогатого скота, внедрения автоматизированных систем на перерабатывающих предприятиях, улучшения породного состава животных и другие актуальные вопросы.

Гостям были представлены презентации о развитии животноводства в Израиле, исследованиях по улучшению племенных качеств пород, формировании цепочки переработки молочных продуктов, возможностях выхода на местные и зарубежные рынки и по другим темам.

В ходе встреч на предприятиях была достигнута предварительная договоренность об организации взаимных визитов с целью изучения передового опыта Израиля в сфере сельского хозяйства, особенно в сфере животноводства, а также о налаживании эффективного сотрудничества между научно-исследовательскими институтами, специализирующимися на животноводстве.

Было отмечено, что использование существующего научно-исследовательского потенциала Израиля в области животноводства и применение инновационных подходов в сельском хозяйстве Азербайджана может способствовать повышению продуктивности, совершенствованию племенного дела и более эффективной организации производственных процессов.

Было подчеркнуто, что это сотрудничество имеет важное значение на следующем этапе с точки зрения реализации совместных проектов, расширения обмена знаниями и опытом, а также обеспечения устойчивого развития в секторе животноводства.