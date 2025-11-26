Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    АПК
    • 26 ноября, 2025
    • 18:22
    Меджнун Мамедов находится с официальным визитом в Грузии

    Делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым находится с официальным визитом в Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, в рамках визита глава ведомства встретится с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили, министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе, председателем Комитета по аграрным вопросам парламента Грузии Гелой Самхараули.

    На встречах с участием делегаций двух стран планируется обсуждение актуальных вопросов расширения сотрудничества в аграрной сфере.

    Также планируется посещение азербайджанской делегацией хозяйств и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

    Məcnun Məmmədov Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Меджнун Мамедов находится с официальным визитом в Грузии

