Меджнун Мамедов находится с официальным визитом в Грузии

Делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым находится с официальным визитом в Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, в рамках визита глава ведомства встретится с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили, министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе, председателем Комитета по аграрным вопросам парламента Грузии Гелой Самхараули.

На встречах с участием делегаций двух стран планируется обсуждение актуальных вопросов расширения сотрудничества в аграрной сфере.

Также планируется посещение азербайджанской делегацией хозяйств и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.