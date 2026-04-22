    Меджнун Мамедов: Латвия и Азербайджан должны расширять деловые связи

    Благоприятная бизнес-среда в Азербайджане и Латвии обуславливает необходимость расширения деловых связей и увеличения двусторонних инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Маджнун Мамедов на Азербайджано-Латвийском бизнес-форуме в Баку.

    Он напомнил, что 15 апреля в Шуше состоялось 9-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией, подчеркнув, что на этом мероприятии были определены приоритетные направления будущего сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, культуры, туризма, образования и других областях.

    Было обращено внимание на важность обмена опытом в сферах аграрных технологий, продовольственной безопасности и экспорта продукции. Он отметил, что партнерство в агросекторе принесет выгоду обеим странам.

    Министр сельского хозяйства Латвии Арманд Краузе затронул значимость развития отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что бизнес-форумы являются важной платформой для установления связей между деловыми кругами, что подобные мероприятия создают условия для появления новых инвестиционных возможностей, способствуют расширению товарооборота и устойчивому экономическому сотрудничеству.

    В рамках Азербайджано-Латвийского бизнес-форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по содействию экспорту и инвестициям (AZPROMO) и Латвийской торгово-промышленной палатой (LCCI).

    На мероприятии были проведены презентации, посвященные инвестиционным возможностям Азербайджана и Латвии, рассказано об экономических приоритетах обеих стран и возможностях, созданных для иностранных инвесторов.

    В рамках бизнес-форума были организованы двусторонние встречи между бизнесменами, обсуждены возможности расширения деловых связей.

    Меджнун Мамедов: Латвия и Азербайджан должны расширять деловые связи
    Меджнун Мамедов Министерство сельского хозяйства Азербайджано-латвийские отношения
