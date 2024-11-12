Меджнун Мамедов: Дискуссии на COP29 поддержат аграрный сектор

08:53

Дискуссии в рамках глобальной конференции COP29, связанные с изменением климата, окажут поддержку аграрному сектору.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в кулуарах COP29 в Баку.

"Для Азербайджана COP29 является одним из важнейших мероприятий. Надеемся, что дискуссии по изменению климата окажут положительное влияние на аграрный сектор. Негативное воздействие изменения климата на сельское хозяйство весьма велико. 19 ноября в рамках COP29 будет отмечаться День сельского хозяйства, продовольствия, воды, и в этот день будет обсуждаться влияние изменения климата на аграрный сектор", - отметил министр.

По его словам, одна из 14 инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках COP29, связана с аграрным сектором: "Климатическая инициатива "Баку-Гармония" направлена на поддержку фермеров. Мы надеемся, что данная инициатива станет агрегатором для всех существующих проектов в аграрном секторе и создаст фундамент для принятия важных решений для фермеров".