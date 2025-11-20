Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Меджнун Мамедов: Азербайджан становится страной с развитой промышленностью

    АПК
    • 20 ноября, 2025
    • 23:09
    Меджнун Мамедов: Азербайджан становится страной с развитой промышленностью

    В Азербайджан доля аграрного сектора в экономике будет снижаться за счет расширения индустриализации, сферы услуг и логистики.

    Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в интервью Baku TV.

    По его словам, в конце прошлого года аграрный сектор составлял 5,7% ВВП Азербайджана: "Мы видим, что в последние годы доля сельского хозяйства в ВВП постепенно снижается, несмотря на тенденцию роста отрасли. На самом деле, это нормальное явление и не повод для беспокойства. Так, по мере расширения индустриализации, сферы услуг и логистики в Азербайджане будет наблюдаться снижение доли аграрного сектора в экономике страны".

    Министр обосновал это тем, что Азербайджан становится страной с развитой промышленностью: "Учитывая опыт развитых государств, мы движемся в правильном направлении. Даже в странах с развитым аграрным сектором доля его доля экономике составляет около 1-2%. Следовательно, наша цель - повышение продуктивности и эффективности работы".

