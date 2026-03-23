Меджнун Мамедов: Азербайджан инвестирует в развитие сельскохозяйственных систем

Азербайджан инвестирует значительные средства в борьбу с изменением климата, развитие устойчивых сельскохозяйственно-продовольственных систем.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Маджнун Мамедов в ходе агробизнес-форума на тему "Инновации для устойчивых агроэкосистем, восстановительное сельское хозяйство и цифровизация" в столице Узбекистана Ташкенте.

В мероприятии принимают участие официальные лица из Италии и стран Центральной Азии, в азербайджанскую делегацию входят представители государственного и частного секторов.

Министр Меджнун Мамедов отметил, что Азербайджан эффективно сотрудничает с Италией и странами Центральной Азии во многих областях. Он рассказал о проводимых в стране реформах в аграрной сфере, предоставил информацию об основных направлениях стратегии аграрного развития в Азербайджане и реализуемых инновационных проектах.

Меджнун Мамедов добавил, что в Азербайджане принимаются последовательные и системные меры по цифровизации системы сельского хозяйства, развитию сельских территорий, расширяются меры государственной поддержки в аграрной сфере.

"Правительство Азербайджана инвестирует значительные средства в борьбу с изменением климата, развитие устойчивых сельскохозяйственно-продовольственных систем. Колоссальная часть этих инвестиций направлена на цифровизацию, климатически адаптированное и умное сельское хозяйство. Кроме того, освобожденные от оккупации территории Азербайджана, объявленные зонами "зеленой энергии", восстанавливаются в соответствии с концепциями "умный город" и "умное село", а климатически адаптированная сельскохозяйственная политика является неотъемлемой частью этого развития", - подчеркнул М. Мамедов.

На мероприятии также состоялись обсуждения по текущему состоянию сельскохозяйственных систем в Европе и Центральной Азии, сохранению биоразнообразия, развитию навыков для перехода к устойчивым системам сельскохозяйственного производства, стабильному продовольственному обеспечению, управлению земельными и водными ресурсами, охране экосистем, инклюзивной агропродовольственной политике, расширению внедрения цифровых решений и технологий, а также трансферу технологий в данной области.