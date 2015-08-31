Кыргызстан проведет реформы экономики в рамках членства в ЕАЭС

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Кыргызстан намерен осуществить структурные реформы экономики в рамках членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель руководителя аппарата президента страны Сапар Исаков.

"В рамках членства в ЕАЭС мы намереваемся осуществить важные структурные реформы. Из страны-потребителя превратиться в страну-поставщика", — заявил Исаков.

Он отметил, что в рамках союза Кыргызстан намерен наращивать рынки сбыта для продукции своей легкой промышленности и агропромышленного сектора.

"В международных делах Кыргызстан ведет взвешенную политику, мы не будем больше идти по течению реки, а будем проводить проактивную внешнюю политику", — сказал он.

Напомним, Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза 12 августа. В связи с этим на киргизско-казахстанской границе были отменены все таможенные процедуры.