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Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе

Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе Корейские компании хотят реализовать в Азербайджане проекты в области сельского хозяйства.
АПК
17 мая 2023 г. 16:52
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе

Корейские компании хотят реализовать в Азербайджане проекты в области сельского хозяйства.

Об этом сообщил Report генеральный менеджер Корейского агентства по продвижению сельскохозяйственных технологий Кьюнг Жунхьюнг.

Он возглавляет находящуюся с официальным визитом в Азербайджане делегацию из представителей 9 корейских компаний. Визит организован как продолжение Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Корейским агентством по продвижению сельскохозяйственных технологий, Алятской свободной экономической зоной и Центром аграрных инноваций.

В рамках визита представители корейских компаний провели B2B-встречи с компаниями, специализирующимися в аграрной сфере Азербайджана, в частности, занимающимися импортом в страну "умных" тепличных систем.

По его словам, корейские компании хотят участвовать в проектах, которые будут реализованы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: "В настоящее время ведутся исследования в этом направлении, проводятся переговоры с государственными структурами".

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Версия на азербайджанском языке ФотоKoreya şirkətləri Qarabağda aqrar layihələrdə iştirak etmək istəyir

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