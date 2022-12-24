Компания AZCHEMCO выходит на международные рынки с новым продуктом VS 32

Компания AZCHEMCO - разработчик формул и производитель удобрений и лекарств для растений впервые в истории смогла получить жидкое удобрение "карбамидно-аммиачная селитра" с содержанием массовой доли азота 32%.

Компания AZCHEMCO - разработчик формул и производитель удобрений и лекарств для растений впервые в истории смогла получить жидкое удобрение "карбамидно-аммиачная селитра" с содержанием массовой доли азота 32%.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба компании, ссылаясь на результаты лабораторной проверки международной инспекционной службы "Intertek".

Хотим сообщить, что инновационным продукт делает способ его получения. А именно смешение и производственный процесс проходят с использованием обработки "холодным" методом.

КАС - это смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида (в соотношении 35,4% карбамида, 44,3% селитры, 19,4% воды, 0,5% аммиачной воды). Плотность жидкого удобрения до 1,34 кг/м3.

Единственное азотное удобрение, которое содержит три формы азота:

нитратный - обеспечивает мгновенное действие; аммонийный - в процессе нитрификации переходит в нитратную форму; амидный - в результате деятельности почвенных микроорганизмов переходит в аммонийную форму, а затем в нитратную.