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Компания AZCHEMCO выходит на международные рынки с новым продуктом VS 32 

Компания AZCHEMCO выходит на международные рынки с новым продуктом VS 32  Компания AZCHEMCO - разработчик формул и производитель удобрений и лекарств для растений впервые в истории смогла получить жидкое удобрение "карбамидно-аммиачная селитра" с содержанием массовой доли азота 32%.
АПК
24 декабря 2022 г. 10:31
Компания AZCHEMCO выходит на международные рынки с новым продуктом VS 32 

Компания AZCHEMCO - разработчик формул и производитель удобрений и лекарств для растений впервые в истории смогла получить жидкое удобрение "карбамидно-аммиачная селитра" с содержанием массовой доли азота 32%.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба компании, ссылаясь на результаты лабораторной проверки международной инспекционной службы "Intertek".

Хотим сообщить, что инновационным продукт делает способ его получения. А именно смешение и производственный процесс проходят с использованием обработки "холодным" методом.

КАС - это смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида (в соотношении 35,4% карбамида, 44,3% селитры, 19,4% воды, 0,5% аммиачной воды). Плотность жидкого удобрения до 1,34 кг/м3.

Единственное азотное удобрение, которое содержит три формы азота:
нитратный - обеспечивает мгновенное действие; аммонийный - в процессе нитрификации переходит в нитратную форму; амидный - в результате деятельности почвенных микроорганизмов переходит в аммонийную форму, а затем в нитратную.

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