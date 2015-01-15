Китайская компания Poly Technologies проявляет интерес к сельскому хозяйству Азербайджана

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сейфеддин Талыбов встретился с находящейся в Баку с визитом делегацией под руководством вице-президента китайской компании Poly Technologies Юй Фучжена.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, С.Талыбов широко проинформировал гостей о деятельности министерства по реализации приоритетных направлений в сфере сельского хозяйства.

Замминистра также предложил рассмотреть возможности сотрудничества в сфере создания агропарков, установки системы орошения, создания совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники.

Вице-президент китайской компании Poly Technologies Юй Фучжен отметил, что их компания является одной из ведущих в Китае и имеет большой опыт в реализации инфраструктурных проектов, сфере восстанавливаемой энергии, а также в сфере сельского хозяйства.