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    Китайская компания Poly Technologies проявляет интерес к сельскому хозяйству Азербайджана

    Азербайджан предложил китайской компании сотрудничество в сфере создания агропарков и производства сельскохозяйственной техники

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сейфеддин Талыбов встретился с находящейся в Баку с визитом делегацией под руководством вице-президента китайской компании Poly Technologies Юй Фучжена.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, С.Талыбов широко проинформировал гостей о деятельности министерства по реализации приоритетных направлений в сфере сельского хозяйства.

    Замминистра также предложил рассмотреть возможности сотрудничества в сфере создания агропарков, установки системы орошения, создания совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники.

    Вице-президент китайской компании Poly Technologies Юй Фучжен отметил, что их компания является одной из ведущих в Китае и имеет большой опыт в реализации инфраструктурных проектов, сфере восстанавливаемой энергии, а также в сфере сельского хозяйства. 

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