​Китайская компания намерена открыть в Азербайджане хлопковый завод

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Китай намерены расширить сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. По полученной Report информации, в настоящее время международная сельскохозяйственная компания Китая Xinjiang Yinlonq рассматривает возможности совместного строительства завода по производству очищенного от семян хлопка и хлопкового семеноводства.

Азербайджанские специалисты отмечают, что Китай высоко оценивает климатические условия и качество земель Азербайджана с точки зрения производства семян и продукции.

На данный момент министерство сельского хозяйства и китайская компания ведут переговоры в этом направлении.

Отметим, что Xinjiang Yinlonq - третья по счету крупная компания Китая, специализирующаяся в сфере хлопководства.