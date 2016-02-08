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    ​Китайская компания намерена открыть в Азербайджане хлопковый завод

    На данный момент ведутся переговоры в этом направлении

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Китай намерены расширить сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. По полученной Report информации, в настоящее время международная сельскохозяйственная компания Китая Xinjiang Yinlonq рассматривает возможности совместного строительства завода по производству очищенного от семян хлопка и хлопкового семеноводства.

    Азербайджанские специалисты отмечают, что Китай высоко оценивает климатические условия и качество земель Азербайджана с точки зрения производства семян и продукции.

    На данный момент министерство сельского хозяйства и китайская компания ведут переговоры в этом направлении.

    Отметим, что Xinjiang Yinlonq - третья по счету крупная компания Китая, специализирующаяся в сфере хлопководства.  

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